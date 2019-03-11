Во время планового выхода буксира Корец в Азовское море сторожевой корабль ФСБ РФ Краснодарец приблизился к украинскому кораблю.

Буксир Корец выходил в море для отработки заданий из боевой подготовки, сообщает пресс-центр ООС.

Российский корабль сблизился с буксиром на полторы мили и продолжил следование по курсу Корца.

– Подойдя к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял Корец на сопровождение, – говорится в сообщении.

В то же время второй российский корабль шел по правому борту Корца, а третий держался на большом расстоянии впереди.

Читайте: Береговые войска с артиллерией: какой будет база ВМС в Бердянске

Несмотря на неприятное соседство, на борту буксира отработали задачи по противодиверсионной обороне, выполнили упражнения по практической стрельбе.

Выход Корца в море прикрывала артиллерия, а также вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.

Напомним, в сентябре 2018 года российский пограничный катер типа Мангуст на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море.

Фото: скрин видео ООС