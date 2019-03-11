Народные депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за непристегнутый ремень безопасности и другие нарушения ПДД.

Законопроект №10131 предусматривает увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности до 510 грн. Также политики предлагают увеличить штрафы за нарушение правил перевозки детей до 510 грн.

За повторное нарушение штраф возрастет до 850 грн.

Нарушение правил перевозки детей:

Перевозка детей ростом ниже 145 см без детского кресла.

Перевозка детей младше 12 лет без детского кресла.

Перевозка детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях.

Перевозка организованных групп детей в темное время суток.

Сейчас сумма штрафа составляет 51 грн, при этом, по данным Нацполиции, за год погибает около 3,5 тыс человек и столько же травмируются на дорогах.

– Размер этого штрафа слишком снисходительным и несоизмеримо низким по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил, – отмечают авторы законопроекта.

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В Украине самый низкий уровень пользования ремнями безопасности среди других стран Европы. По данным статистики, только 23% водителей пользуются ремнями безопасности. Для сравнения: во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, Чехии – 97%, Словении – 93%.

Штрафы за несоблюдение этого правила во Франции составляют €135, Словении – €120, Чехии – €77.

По данным ВОЗ, эффективность ремней безопасности для спасения жизней составляет около 50% ДТП, где при отсутствии ремней безопасности наступила смерть.

Напомним, в первой половине 2019 фото- и видеофиксация на дорогах Украины заработала в полном объеме.