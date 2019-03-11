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Выборы 2019: полиция насчитала почти 3 тыс. нарушений

С начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.

Выборы 2019: полиция насчитала почти 3 тыс. нарушений

С начала предвыборной кампании на выборах 2019 зафиксировано 2786 сообщений о нарушениях, касающихся избирательного процесса.

Об этом на брифинге о расследовании нарушений избирательного законодательства сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент РБК-Украина.

Было составлено 517 админпротоколов, а следователями начато 142 уголовных производства, связанных с нарушением прав и свобод граждан. Больше всего правонарушений зафиксировано в Киеве.

– Больше всего уголовных производств зарегистрировано в Киеве. 63 производства из всего числа открыто из-за нарушения избирательных прав, – добавил он.

22 лицам сообщено о подозрении.

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К слову, на крыше здания по улице Белорусской, где находится офис кандидата в президенты Владимира Зеленского, нашли неизвестную коробку. Это оказалась прослушка.

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