Кабмин одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение относительно санкций к гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как международные наблюдатели в выборах президента России в оккупированном Крыму.

Предложение о введении санкций против международных наблюдателей на выборах президента РФ в аннексированном Крыму было вынесено на рассмотрение СНБО.

– Было предложено также применение персональных специальных экономических и других санкций к иностранным гражданам, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые “международные наблюдатели” в так называемых “выборах президента РФ”, незаконно проведенных Россией на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, – говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №129, передает Интерфакс-Украина.

Реализация этого предложения призвана защитить нарушенные интересы Украины и создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц.

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Напомним, что Евросоюз отказался признавать результаты голосования в Крыму в рамках выборов президента России.