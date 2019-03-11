PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Выборы РФ в Крыму: Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям

Кабмин одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение относительно санкций к гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как международные наблюдатели в выборах президента России в оккупированном Крыму.

Выборы РФ в Крыму: Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям

Предложение о введении санкций против международных наблюдателей на выборах президента РФ в аннексированном Крыму было вынесено на рассмотрение СНБО.

– Было предложено также применение персональных специальных экономических и других санкций к иностранным гражданам, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые “международные наблюдатели” в так называемых “выборах президента РФ”, незаконно проведенных Россией на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, – говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №129, передает Интерфакс-Украина.

Реализация этого предложения призвана защитить нарушенные интересы Украины и создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц.

Читайте: США продлили санкции против РФ, введенные из-за Украины

Напомним, что Евросоюз отказался признавать результаты голосования в Крыму в рамках выборов президента России.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Санкции ЕС из-за керченской агрессии: СМИ назвали фамилии 8 россиян
Россия готовится к масштабным учениям в оккупированном Крыму
Италия работает над отменой санкций против РФ
В США одобрили законопроект о непризнании Крыма частью РФ
Google призвали не отображать Крым как часть РФ
США продлили санкции против РФ, введенные из-за Украины
Зарплаты $1000 и дешевые лекарства. Смогут ли кандидаты реализовать предвыборные обещания
Задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ Климента отпустили
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка