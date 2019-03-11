Около 50% украинцев хотят, чтобы будущий президент Украины принес изменения в страну.

Согласно результатам социологического исследования, которое провела группа Рейтинг, жители Украины хотят, чтобы будущий президент принес изменения в страну.

Во время опроса жителей Украины просили назвать три фактора, на которые они ориентируются при выборе президента Украины.

Около 50% опрошенных заявили, что ищут кандидата, который может изменить страну, 33% хотят видеть у него реальную программу развития страны и еще 27% должны быть уверены, что кандидат поведет Украину в правильном направлении.

Читайте: Когда выборы в Украине 2019

В опросе приняли участие около 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет. Он проводился с 1 по 7 марта.

К слову, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов отказался от участия в выборах.