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Факты / Украина

Какого президента хотят видеть украинцы – опрос

Около 50% украинцев хотят, чтобы будущий президент Украины принес изменения в страну.

вибори

Согласно результатам социологического исследования, которое провела группа Рейтинг, жители Украины хотят, чтобы будущий президент принес изменения в страну.

Во время опроса жителей Украины просили назвать три фактора, на которые они ориентируются при выборе президента Украины.

Около 50% опрошенных заявили, что ищут кандидата, который может изменить страну, 33% хотят видеть у него реальную программу развития страны и еще 27% должны быть уверены, что кандидат поведет Украину в правильном направлении.

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В опросе приняли участие около 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет. Он проводился с 1 по 7 марта.

К слову, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов отказался от участия в выборах.

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