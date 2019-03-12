Журналисты представили доказательства, что сотрудники СБУ, Генпрокуратуры, Государственной фискальной службы и НАБУ получали взятки за непроведение расследований и закрытия дел где фигурировали лица, причастные к хищению в оборонном комплексе.

По ч.3 ст. 368 начато досудебное расследования относительно получения неправомерной выгоды служащими, которые занимают ответственное положение.

Директор ГБР отметил, что необходимо создать собственные оперативные подразделения для объективного расследования.

– Законодательство позволяет привлекать к работе только оперативные подразделения правоохранительных органов, но они сами и являются фигурантами расследования. Поэтому как можно быстрее нужно принять законопроект №5395-д , который предусматривает введение оперативного работника в перечень должностей ГБР, – отмечает директор Роман Труба.

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Этот законопроект приняли еще в первом чтении 17 мая 2017, тогда его направили ко второму чтению по сокращенной процедуре, но депутаты до сих пор не продолжили рассмотрение и соответственно не проголосовали за принятие.

Данные последнего расследования свидетельствуют, что организаторы коррупционных схем вели переговоры о передаче взяток, за закрытие дел, которые невыгодны фигурантам, а именно: расследование о незаконной деятельности между ООО Оптимаспецдеталь и Укроборонпромом во время которой заключались договоры о поставках военного оборудования на государственные заводы оборонных компаний.

Напомним, Генпрокуратура Украины расследует только одно уголовное производство относительно Укроборонпрома, потому что коррупционная составляющая вне их компетенции.