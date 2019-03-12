Национальный банк Украины начал принимать онлайн-заказы на памятные монеты, посвященные получению томоса.

Заказать памятную монету онлайн, посвященную предоставлению Украине томоса об автокефалии, можно уже с сегодняшнего дня на специальном сайте.

Нацбанк планирует выпускать монеты трех номиналов. Номинал 5 грн выйдет в количестве 75 тыс. и будет изготовлен из нейзильбера. Украшенная локальной позолотой появится монета 20 грн тиражом 4 тыс.

Читайте: НБУ выпустил шестиугольные монеты

Наименьшее количество монет, которое будет изготовлено ​​из золота, номиналом 100 грн выйдет тиражом 1,5 тыс.

К слову, монеты появятся в продаже с 25 марта.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Нацбанк разрешил украинцам покупать валюту в кредит.

Фото: НБУ