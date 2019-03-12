Сегодня в Украине ожидаются осадки в виде небольшого снега и дождя.

Прогноз погоды на сегодня, 12 марта, публикует Укргидрометцентр.

В южных, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях осадки в виде мокрого снега и дождя. Значительные осадки ожидают днем ​​в Крыму и Приазовье.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. На севере страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью будет прохладно – от 1° тепла до 4° мороза, на побережье морей 2-5° тепла. Днем потеплеет до 2-7° тепла, а на Закарпатье – до 10° выше нуля.

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В Киеве днем ​​пройдет снег с дождем.

Температура ночью будет колебаться в пределах 1-3° мороза, а днем ​​столбики термометров покажут 4-6° тепла.

К слову, на этой неделе Украину ожидает холодная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя.