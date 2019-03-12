Президент Украины Петр Порошенко инициировал отстранение от должности главы Полтавской ОГА из-за расследования НАБУ.
Во время форума От энергоэффективности к энергонезависимости Петр Порошенко обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о представлении на увольнение главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя.
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– К ним возникли серьезные претензии со стороны НАБУ, представлены соответствующие доказательства. Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность, – отметил Порошенко.
Ранее Факты ICTV писали, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита концерна Укроборонпром. В частности, комплексную ревизию всех заключенных контрактов.
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