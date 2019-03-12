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Совет Европы рекомендует рассмотреть языковой закон после выборов

Комиссар Совета Европы по правам человека рекомендует украинским парламентариям перенести голосование за языковой закон.

Совет Европы рекомендует рассмотреть языковой закон после выборов

Комиссар Дуня Миятович призывает нардепов перенести принятие языкового закона на послевыборное время.

– При обсуждении законов и политических реформ, касающихся языкового вопроса Совет Европы должен сбалансировать цель поддержки государственного языка и обязанности защиты и поддержки языков меньшинств и сохранения культурного разнообразия, – отметила Миятович.

Комиссар отметила, что при разработке языковых законов должны учитываться интересы нацменьшинств. В контексте избирательной кампании языковой вопрос поляризует население, поэтому Миятович настаивает отложить принятие этого решения на время после выборов.

В конце февраля ВРУ начала рассматривать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Закон закрепляет украинский язык, как единственный государственный. Пункты закона предусматривают применения украинского языка при исполнении служебных обязанностей.

Факты ICTV узнали, почему языковой вопрос подняли перед выборами, что предусматривает законопроект и заставит ли он украинцев общаться исключительно на украинском.

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