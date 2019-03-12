Концентрация хлористого водорода в воздухе превысила допустимую норму на территории аннексированного Крыма.

Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды выявило превышение предельно допустимой нормы концентрации хлористого водорода в 4,4. Воздух в Красноперекопске перенасыщен также содержанием оксида углерода в 1,06.

В городе Армянск специалисты зафиксировали аналогичное загрязнение воздуха, там содержание оксида углерода превышает норму в 1,04, а показатели фтористого водорода – в 1,8.

В северной части Крыма с 23 августа на 24 произошел выброс химических веществ. Из-за этого на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет. В сентябре оккупационная власть остановила действие завода Крымский титан, который осуществлял несанкционированные выбросы.

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Однако, игнорируя приведенные факты, завод продолжил свою деятельность уже в октябре 2018 года. Власть оккупированного Крыма опровергает информацию о системных выбросах, но жители Армянска и Красноперекопска бьют тревогу, опасаясь экологического бедствия.

Напомним, центральная власть отобрала у органов местного самоуправления право использовать отчисления налога за выбросы двуокиси углерода (СО2).