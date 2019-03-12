Результаты социологического опроса показали, что фаворитом киевлян остается Кличко.

Результаты последнего социологического опроса показывают, что киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко в кресле мэра. Об этом сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в социальной сети Facebook.

– Последний соцопрос по Киеву подтверждает, что у Кличко остается стабильно высокий рейтинг. По крайней мере по состоянию на март 2019, за полтора года до выборов мэра Киева конкурентов у него нет, – пояснил политический эксперт.

Он отметил, что лично его результаты опроса удивили – особенно неожиданным стало третье место Геннадия Балашова.

– На первом месте, среди тех, кто определился, Виталий Кличко с 47%. На втором – экс-мэр Александр Омельченко с 14,3%. На третьем – предприниматель Геннадий Балашов с 9%. И только на четвертом – нардеп Борислав Береза ​​с 8,3%. Я напомню, что на выборах 2015 года во второй тур вышли Кличко и Береза. По результатам соцопроса на третьем месте Балашов – это большой сюрприз. Вряд ли его, весьма маргинального политика (помните такую ​​партию 5.10?), следует рассматривать как серьезного претендента на должность мэра, – уверен блогер.

По его словам, результаты опроса в очередной раз доказывают, что киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко.

– Общий рейтинг Омельченко, Березы и Балашова меньше, чем у Кличко, – подытожил Алексей Голобуцкий.

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Напомним, что в марте исследовательская компания Active Groupпроводила социологический опрос киевлян, в котором уверенно побеждает Виталий Кличко.