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Факты / Украина

Для лучшей обороны: ВСУ передислоцируют части Воздушных сил

Для повышения противовоздушной обороны будут передислоцированы шесть военных частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Повітряні сили ЗСУ

Перемещение воинских частей ВС ВСУ утвердило правительство своим распоряжением.

В Минобороны отмечают, что это расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны Украины.

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Речь идет о перемещении таких военных подразделений:

  • А1659 из военного городка №35 (Мариуполь Донецкой области) в военный городок №8 (Золотоноша Черкасской области);
  • зенитного ракетного дивизиона военной части А2800 из военного городка №6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок №13 (село Нерубайское Беляевского района Одесской области);
  • А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
  • отдельного радиолокационного взвода воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
  • отдельного радиолокационного взвода воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №21 (Староконстантинов Хмельницкой области);
  • пункта наведения авиации из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Напомним, в сентябре Воздушные силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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