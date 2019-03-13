Для повышения противовоздушной обороны будут передислоцированы шесть военных частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Перемещение воинских частей ВС ВСУ утвердило правительство своим распоряжением.

В Минобороны отмечают, что это расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны Украины.

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Речь идет о перемещении таких военных подразделений:

А1659 из военного городка №35 (Мариуполь Донецкой области) в военный городок №8 (Золотоноша Черкасской области);

зенитного ракетного дивизиона военной части А2800 из военного городка №6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок №13 (село Нерубайское Беляевского района Одесской области);

А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области);

отдельного радиолокационного взвода воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области);

отдельного радиолокационного взвода воинской части А3737 из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №21 (Староконстантинов Хмельницкой области);

пункта наведения авиации из военного городка №2 (Мукачево Закарпатской области) в военный городок №91А (село Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Напомним, в сентябре Воздушные силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией.

Фото: Повітряні сили ЗСУ