На прошлой неделе ФСБ России перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии парламента о расследовании хищений в ВСУ.

По его словам, украинские противовоздушные ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе благодаря тому, что Укроборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий.

– И умолять уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по меньшей мере нам известные, схемы перевозок, – уточнил Луценко.

Читайте: Кто сядет за хищение в оборонке и как зарабатывали на военных контрактах

Напомним, журналисты BIHUS.info обнародовали е-переписки окоррупционной схеме закупок контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-прокладки. Общая цифра хищений и переплат составляет 250 млн грн.

Фото: Юрій Луценко