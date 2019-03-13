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Факты / Украина / Политика

ФСБ перекрыла все схемы поставок деталей для украинской оборонки – Луценко

На прошлой неделе ФСБ России перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Юрій Луценко

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии парламента о расследовании хищений в ВСУ.

По его словам, украинские противовоздушные ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе благодаря тому, что Укроборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий.

– И умолять уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по меньшей мере нам известные, схемы перевозок, – уточнил Луценко.

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Напомним, журналисты BIHUS.info обнародовали е-переписки окоррупционной схеме закупок контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-прокладки. Общая цифра хищений и переплат составляет 250 млн грн.

ФотоЮрій Луценко

Источник: Інтерфакс-Україна

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