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Количество больных раком детей в Украине выросло почти на 14%

Детская заболеваемость раком за последние пять лет выросла почти на 14%.

Количество больных раком детей в Украине выросло почти на 14%

За последние пять лет количество детей в возрасте до 17 лет включительно, у которых есть злокачественные новообразования, с 2014 года выросло на 13,8%.

В 2018 году показатель заболеваемости составил 81,8 на 100 тыс.

Количество больных раком детей в 2014 году составило 5 459 человек.

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В Минздраве сообщили, что в прошлом году был зафиксирован рост этой цифры. По состоянию на конец 2018 она составляла уже 6 226 человек.

Ранее Факты ICTV писали о том, как защититься и распознать признаки колоректального рака.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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