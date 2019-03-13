Детская заболеваемость раком за последние пять лет выросла почти на 14%.

За последние пять лет количество детей в возрасте до 17 лет включительно, у которых есть злокачественные новообразования, с 2014 года выросло на 13,8%.

В 2018 году показатель заболеваемости составил 81,8 на 100 тыс.

Количество больных раком детей в 2014 году составило 5 459 человек.

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В Минздраве сообщили, что в прошлом году был зафиксирован рост этой цифры. По состоянию на конец 2018 она составляла уже 6 226 человек.

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