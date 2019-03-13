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Факты / Украина

После Крыма Россия может оккупировать Одессу и Румынию – Ходжес

Запад должен решить проблему аннексии Крыма, чтобы российская оккупация не пошла дальше.

После Крыма Россия может оккупировать Одессу и Румынию – Ходжес

НАТО должно увеличить военное присутствие в Черноморском регионе, который сталкивается с “самой большой и сильной агрессией со стороны России”.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, проблема аннексии Крыма до сих пор открыта, что подвергает опасности оккупации “Одессу, и наконец, возможно, также Румынию”.

Ходжес убежден, что ситуация требует от США продемонстрировать военную силу России при содействии европейских союзников, а также Канады и Австралии.

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Кроме этого генерал-лейтенант не исключает конфликт между США и Китаем в течение ближайших десяти лет.

Напомним, 19 февраля президент Петр Порошенко подписал закон, в котором курс Украины на членство в ЕС и НАТО закрепляется в Конституции.

Источник: Česke Noviny

Фото: Dreamstime

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