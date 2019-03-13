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Постановление об отмене закона о сохранении пошлины на вывоз лома не имеет достаточно фактажа

В постановлении об отмене решения Верховной Рады о сохранении экспортной пошлины на вывоз металлолома из Украины нет конкретных примеров нарушений при голосовании, которые якобы были допущены.

Постановление об отмене закона о сохранении пошлины на вывоз лома не имеет достаточно фактажа

Об этом говорится в выводе регламентного комитета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

– Комитет отметил, что в пояснительной записке к представленному проекту постановления (реестр. № 9474-П1) не приведено ни одного конкретного примера нарушений Регламента Верховной Рады Украины при рассмотрении и голосовании этого законопроекта, – говорится в документе.

Напомним, что речь идет о голосовании за законопроект, который продолжит экспортную пошлину на вывоз стратегического сырья из Украины за границу. Несмотря на положительное влияние законопроекта на экономику Украины, и голосование Верховной Рады за продление действия пошлины, в зале было зарегистрировано постановление об отмене данного решения.

Согласно оценкам экспертов, отмена пошлины приведет к потере около 30 тысяч рабочих мест в Украине, бесконтрольного вывоза металлолома в непризнанное Приднестровье и Турцию, как фактически и происходило до введения пошлины. Также, до введения пошлины, ряд отечественных заводов останавливались через острый дефицит металлолома.

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В документе также указано, что в комитет поступило письмо от президента объединения предприятий Укрметаллургпром Каленкова А.Ф. и председателя Федерации металлургов Украины Беленького С.Л., в котором авторы письма просят комитет рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения отклонить проект постановления об отмене голосования.

Источник: 24 канал

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