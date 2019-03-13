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Факты / Украина

РФ допустит к пленным морякам украинского консула – МИД

Украинский консул на днях встретится в московском СИЗО Лефортово с моряками, захваченными РФ в Керченском проливе.

Моряки українські

Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге сообщила, что руководство СИЗО дало разрешение на посещение пленных моряков.

По ее словам, консул должен в течение трех дней – сегодня, завтра и послезавтра – встретиться со всеми моряками.

– Мы надеемся, что это посещение будет разделено на несколько дней, и с каждым из военнопленных консул сможет встретиться, – отметила Зеленко.

Ранее сегодня в ООН заявили, что пленные украинские моряки должны находиться под защитой Третьей Женевской конвенции.

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Напомним, 4 марта исполнилось 100 дней, как 24 украинских моряков находятся в российском плену.

Источник: 112 Україна

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