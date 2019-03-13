Россия планирует запустить электростанции в Крыму в день оккупации полуострова.

Запуск электростанций в оккупированном Крыму запланирован на 18 марта.

Пять источников Reuters подтвердили, что открытие планируется именно в этот день и на нем должен присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Во время визита Путина планируют открыть обе станции. На одной из них уже завершили испытания второго энергоблока.

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Напомним, после оккупации Крыма Россия начала строить на территории полуострова две электростанции.

На этих электростанциях в обход санкций были установлены немецкие газовые турбины, что привело к введению новых санкций против РФ.

Первые энергоблоки начали работать в Крыму в октябре 2018 года.

К слову, в Крыму произошел еще один выброс химических веществ в воздух.