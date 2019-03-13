12 марта нардепы рассмотрели лишь 6% правок, сегодня голосования за внесение изменений в закон о языке продолжается.

Законопроект №5670-д предусматривает утверждение украинского языка, как единственного государственного. В втором чтении в закон добавили 2082 правки и за каждую из них нужно проголосовать, 12 марта депутаты проработали всего лишь 120 поправок.

– Мы продолжаем рассматривать законопроект о функционировании украинского языка как государственного. Вчера мы остановились на 120 правке, – начал заседание спикер ВР Андрей Парубий.

Из законопроекта изъяли правку №73, которая предусматривала обязательное общение на государственном языке во всех структурах государственного аппарата. Также украинский язык должен использоваться в общении между различными этническими группами, чтобы определять их принадлежность к украинскому государству.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призывает нардепов перенести принятие языкового закона на послевыборное время.

– При обсуждении законов и политических реформ, касающихся языкового вопроса Совет Европы должен сбалансировать цель поддержки государственного языка и обязанности защиты и поддержки языков меньшинств и сохранения культурного разнообразия, – отметила Миятович.

Рассмотрение закона о языке может занять несколько дней. В Раде уверяют, что не будут рассматривать другие законы пока не примут языковой закон.

В частности планируется создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.

Факты ICTV узнали, почему языковой вопрос подняли перед выборами, что предусматривает законопроект и заставит ли он украинцев общаться исключительно на украинском.