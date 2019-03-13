Европарламент принял резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.

Во время пленарного заседания Европейского парламента приняли резолюцию, где рекоменують назначить специального представителя ЕС по Украине.

Заседание Европейского парламента состоялось 13 февраля в Страсбурге. Специальный представитель будет выполнять мониторинговую функцию.

Приоритетными территориями для наблюдения определили оккупированный Донбасс и аннексированый Крым. Представитель ЕС будет следить за соблюдением прав человека на оккупированных территориях, чтобы отслеживать соблюдение Минских договоренностей.

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В резолюции Европарламента также указали, что назначенный человек займется вопросом защиты внутренне перемещенных граждан и снижением напряжения в районе Азовского моря.

Напомним, Россия больше не может быть стратегическим партнером Евросоюза, а соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года необходимо пересмотреть.