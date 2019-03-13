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Факты / Украина

Увольнение главы Полтавской ОГА Головко: Кабмин дал добро

Увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко сегодня одобрили на заседании Кабмина.

Валерій Головко

Об этом решении после заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко

В то же время, по его словам, правительство пока не вносило предложений – кто заменит Головко на посту главы Полтавской ОГА.

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Напомним, 12 марта президент Петр Порошенко обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о представлении на увольнение главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого из-за расследования НАБУ.

Фото: Валерій Головко

Источник: Українські новини

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