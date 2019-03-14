Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца. Факты ICTV расскажут об истории нового праздника.

Впервые День украинского добровольца отмечали 14 марта 2017 года.

Праздник появился после постановления Верховной Рады от 17 января 2017 года. За соответствующее постановление проголосовал 231 парламентарий.

Праздник учредили для чествования мужества и героизма воинов, которые защищают независимость и суверенитет Украины.

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Ведь именно добровольцы и волонтеры в 2014 году сорвали планы агрессора и стали на защиту независимости Украины.

В феврале началась оккупация Крыма, а после “русская весна” добралась и до Донбасса.

13 марта 2014 года было объявлено начало АТО на востоке Украины.

Одними из первых кинулись в бой добровольческие батальоны.

Именно 14 марта 2014 года бойцы самообороны Майдана начали учения на полигоне в Новых Петровцах под Киевом.

Так был сформирован резервный батальон Нацгвардии, который состоял из 570 добровольцев из Самообороны Майдана.

Бойцы прошли трехнедельные ученые и отправились защищать восток Украины от агрессора.

Далее добровольческое движение только увеличивалось и наращивало свои силы.

Ранее Факты ICTV писали, что анализ военных учений российской армии за последние 10 лет показал, что Путин готовится к более масштабным военным конфликтам.