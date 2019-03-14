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Факты / Украина

Французские политики посетили аннексированный Крым – реакция МИД Украины

Группа французских политиков осуществила несанкционированный визит на территорию аннексированного Россией Крыма, чем показали неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Французские политики посетили аннексированный Крым – реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел отмечают, что такие действия противоречат официальной позиции Франции, которая осуждает аннексию полуострова.

– Расцениваем действия этих французских политиков как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, – говорится в заявлении МИД Украины.

Нарушители порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины будут привлечены к ответственности, предупредили в ведомстве.

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К слову, сегодня на админгранице с Крымом задержали боевика “ЛНР”,  воевавшего на Донбассе.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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