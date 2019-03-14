Убийство Сергея Киселева в Киеве: кто и за что убил бизнесмена

В Киеве посреди рабочего дня, на глазах у свидетелей и перед камерами видеонаблюдения был убит известный бизнесмен-ювелир Сергей Киселев. В салоне его элитного Мерседеса.

Убийца сразу убегает дворами. По словам свидетелей, стрелял человек в форме полицейского.

На резонансное преступление сразу отреагировал бывший заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе. Он заявил, что убитый был ключевым свидетелем по делу алмазных прокуроров.

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В 2015 году это дело наделало много шума. У задержанных первого заместителя начальника главного следственного управления ГПУ Шапакина, и заместителя прокурора Киевской области Корнийца, во время обысков были найдены значительные сокровища. 500 тыс. долларов, много ювелирных украшений, автомат Калашникова и 65 бриллиантов. Из-за прокуроров и назвали бриллиантовыми.

Но во время расследования возникло еще одно дело. Бывший владелец ювелирного завода Киселев, среди бриллиантов изъятых в Корнийца, узнал свои.

Киселев позже заявил, что у него отжали бизнес. И причастен к этому Саша-стоматолог, старший сын Януковича.

Кем же он был свидетелем, потерпевшим или вообще давно не выдвигал никаких претензий и не имел процессуального статуса? Кому выгодно было его убрать?

В Нацполиции главной версией следствия назвали – убийство из корыстных побуждений. То есть фактически из-за денег или имущества. В СМИ появилась версия, что Киселев как раз должен был получить оплату за свои услуги – миллион долларов. Но после убийства из машины не исчезли ни деньги, ни ценные вещи.

На это способен только профессиональный киллер. Вопрос, почему он был одет в форму полицейского. Чтобы бросить тень на полицию? Да и случайно ли на месте преступления нашли гильзу от пистолета Макарова. Его еще называют оружием правоохранителей.

Сергей Каско говорит, что по делу так называемых алмазных прокуроров подозрительно исчезают свидетели и потерпевшие. Подозреваемые давно на свободе, вышли под залог в почти 10 млн грн на двоих. Суд продолжается уже четвертый год.

То есть показания, которые давал следствию Киселев, после его смерти без силы.

Как сообщалось, около 12.10 в Киеве на ул. Флоренции, 9 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в мужчину в авто.