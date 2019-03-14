Украинцы, которые получили субсидии задним числом, могут требовать уменьшения суммы в платежках.

В Министерстве социальной политики сообщили, что украинцы могут потребовать снизить сумму в платежках, если они получили субсидию задним числом или же у них есть неиспользованный остаток.

Согласно сообщению, субсидианты могут потребовать уменьшить сумму платежек за февраль на сумму неизрасходованных субсидионных средств.

Если же после оплаты на счету вновь останутся деньги, то их можно будет использовать в следующем месяце.

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Например, если у субсидианта на счету есть 1,5 тыс. грн, а в феврале он потребил газ на сумму 1 тыс. грн, то он имеет право требовать, чтобы платежку пересчитали и в ней была указанна сумма ноль.

Остаток перейдет на следующий месяц. Если и там домохозяйство потребит газ на сумму 1 тыс. грн, то можно потребовать, чтобы из нее вычли остаток, который находится на счету субсидианта. Таким образом останется оплатить 500 грн.

К слову, за первый день монетизации субсидий гражданам начислили 350 млн грн.