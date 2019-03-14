Как восстанавливается Донбасс, почему иностранные инвестиции – не выход, а к власти не приходят правильные люди, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал и.о. постоянного представителя Программы развития ООН в Украине Янтомас Химстра.

Они способствовали внедрению электронных деклараций, инвестируют в восстановление востока Украины, поддерживают предпринимателей Донецкой и Луганской областей, закупают лекарственные средства для государства, внедряют использование альтернативной энергетики, в частности строят современные системы отопления на биомассе и многое другое.

Программа развития ООН в Украине работает уже более 25 лет.

Ее цель – помощь в реформировании, совершенствование управления на государственном и местном уровнях, восстановление восточной Украины, помощь населению, пострадавшему от войны, развитие сферы альтернативной энергии, защита окружающей среды и другие инициативы, связанные с защитой прав человека и гендерным равенством.

С 2015 года организация занимается закупкой лекарств для государственных программ, благодаря чему эта сфера стала прозрачнее, а стоимость лекарств – ниже. Только в 2018 году по сравнению с 2017, было сэкономлено более 11 млн долларов для бюджета Украины.













О перспективах Донбасса и коррупционных схемах – интервью с представителем ООН в Украине / 3 фотографии

Кроме того, ПРООН способствует увеличению рабочих мест для переселенцев, поддерживает развитие бизнеса на востоке, благодаря чему было открыто более 600 предприятий, восстанавливает инфраструктуру и учреждения социальной сферы – школы, садики, суды, админздания и др.

Янтомас Химстра, и.о. постоянного представителя ПРООН, работал в Украине с 2015 года. Его каденция заканчивается и вскоре он отправляется в Йемен, а Украина ждет новое руководство миссии ПРООН.

Накануне своего отъезда он поговорил с Фактами ICTV и рассказал о своих впечатлениях от Украины, о проблемах Донбасса, о причинах украинской коррупции и путях к демократическим выборам.

Дальше – прямая речь

Кто-то не хочет, чтобы Украина развивалась

Из информации, публикуемой в СМИ, у человека, который никогда здесь не был, создается не очень положительное впечатление об Украине – коррупция, проблемы с окружающей средой, война.

Но, когда начинаешь жить здесь, впечатление становятся лучше – красивая страна с огромным потенциалом, с народом, который верит, что государство может быть лучше. Вы работаете и мыслите как европейцы. Европа с вами по соседству.

Я убежден, что Украина может стать такой, какой мечтает быть. Тем не менее, есть ряд людей, которые хотят, чтобы Украина стояла на месте – для них это выгодно.

Программа развития нашей организации нацелена на долгосрочное развитие. Речь не идет об одном-двух годах. Мы сможем увидеть, какой стала Украина, только через 15-20 лет после Майдана.

Я хочу вернуться через 5-10 лет и увидеть, что вы для себя выбрали.

Самая большая проблема – разделение нации

Самая большая проблема, которая перед нами возникла – разрушены целостность и дух Украины.

Была проведена линия разграничения, но украинцы оказались и по эту, и по ту сторону. Есть риск, что будучи разделенными и живя в разных условиях, будет трудно снова чувствовать себя целостной страной.

Накануне я был в Угледаре, где было восстановлено ​​здание суда. То, что я увидел, меня поразило.

В суде половина дел поступает от людей, которые приехали с другой стороны линии разграничения. Это означает, что они верят в единство страны.

Работники суда считаются с людьми, которые живут по другую сторону. Например, зная, что люди приедут сегодня с неподконтрольных территорий, они не идут на обед, чтобы успеть оказать услуги тем, кто спешит вернуться назад. Это вселяет надежду.

Донбасс становится на ноги

Когда идет война, мы всегда думаем, что кто-то придет и решит нашу проблему. Люди растеряны, и они ищут помощи. Это нормально.

Но невозможно получать помощь много лет подряд.

В какой-то момент ты должен стать на ноги и начать действовать самостоятельно.

И мы видим, что на востоке Украины увеличивается количество бизнесменов, восстанавливаются суды, больницы, областные и местные администрации.

Они понимают, что будущее их общины, города, области зависит от них. Люди берут будущее в свои руки и это очень хороший знак.

Инвестиции – дело украинцев

В большей части Луганской области есть потенциал для сельского хозяйства. Мы работаем, чтобы привлечь туда продовольственные и сельскохозяйственные организации.

У вас есть потенциал в сферах металлообработки, зеленых технологий, опять же. Это все очень востребовано, особенно в Европе.

Но изменения не произойдут автоматически. Они должны быть инициированы политикой правительства и вливанием средств в эти направления. Должны быть инвестиции. И, в первую очередь, украинские инвестиции.

У вас есть очень состоятельные предприниматели. Прежде чем просить европейцев инвестировать, почему бы самим не попробовать, почему бы не восстановить там заводы, например. Тем более европейский рынок сбыта находится рядом.

Выборы должны вывести страну из коррупционного круга

Самая большая проблема Украины – это влияние бизнеса на политику и на демократические процессы. Это случается и в других странах, включая Америку и некоторые страны Европы.

Это означает, что законы формируются не для того, чтобы служить людям, а чтобы служить конкретным бизнес-интересам.

Вот почему выборы – это так важно для Украины. Хотя бизнес интересы проникают и в избирательные процессы, выбирать правильных людей становится очень трудно, но это основа. Украинцам надо выбрать тех людей, которые, по их мнению, выведут страну из этого коррупционного круга.

За время, проведенное в Украине, я вижу много улучшений.

Но мои ощущения неоднозначные – мы делаем правильные вещи, но иногда возникает вопрос, действительно ли есть желание их внедрять.

У вас есть электронное декларирование. Это очень мощная система, которая в других странах способна менять общество. Но в Украине еще нет, потому что суды не работают. Люди, которые нарушают закон, не привлекаются к ответственности, а если и привлекаются, то система недостаточно строгая, чтобы отправить их за решетку.

Отмена статьи о незаконном обогащении – огромный шаг назад в борьбе с коррупцией. Мы делаем какие-то вещи правильно, а потом возвращаемся к старой системе. Такие вещи требуют большей определенности от политиков.

Избирательное законодательство нужно менять

Более важно то, как организуются выборы, как формируются политические партии, какие существуют требования для людей, которые хотят начать работать в политике.

Избирательное законодательство Украины сегодня не создано таким образом, чтобы привести лучших людей к “верхам”.

Оно работает так, чтобы оставлять большинство людей вне демократических процессов.

Избирательное законодательство сложено таким образом, чтобы обычные люди не могли, например, стать президентом (требуется партия, много денег и др.).

Однако, это фундаментальные основы. Это та сфера, в которой уже очень давно нужны реформы.

Это должна быть модель, которая откроет путь в политику для всех – для молодежи, для женщин, для нацменьшинств, для обычных людей, находящихся вне бизнеса.

Почему увеличение цены на газ – это хорошо и как мы можем от него отказаться, какая реформа в Украине – самая перспективная и могут ли украинские фармкампании работать на мировой рынок, читайте уже в понедельник на нашем сайте.

Продолжение интервью читайте уже в понедельник на нашем сайте. Янтомас Химстра расскажет, почему увеличение цены на газ – это хорошо и как мы можем от него отказаться, какая реформа в Украине – самая перспективная и могут ли украинские фармкомпании работать на мировой рынок.

Фото: ПРООН в Украине

Лилия Ященко