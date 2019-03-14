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Факты / Украина

Что скрывают фаст-фуд и уличная еда: эксперимент

Что скрывают фаст-фуд и уличная еда: эксперимент

Мы спешим на работу, едим на ходу, фаст-фуд значительно экономит наше время. Какой бургер съесть без неприятных последствий? Евгений Клопотенко – известный украинский шеф-повар – рассказал, как вычислить плохой бургер. Евгению было предложено 3 бургера, которые купили в разных местах – супермаркете, ресторане и сети быстрого питания.

Бургер из сети быстрого питания тест не прошел – повар обнаружил, что он был заморожен долгое время, а это в свою очередь убило все питательные вещества. Вреда от такого бургера не будет, но и пользы – тоже.

Бургер из ресторана Евгению понравился больше – там были свежие овощи, соусы и мясо. Но булка была жирной, а майонез – дешевый. Поэтому, этот бургер оказался более полезным, но далеко не идеальным.

А вот бургер из кулинарии супермаркета поразил кулинара больше всего. Там он обнаружил много хлеба, котлету непонятного происхождения и самые дешевые огурцы. Евгений Клопотенко отметил, что риск отравиться таким бургером – достаточно высокий.

Поэтому фаст-фуд в известных сетях – хоть и не полезный, но безопасный. Покупая там гамбургеры, или картофель фри, мы уверены, что на следующий день не окажемся на больничной койке. Чего не скажешь об уличной еде.

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Как выбрать место где купить быстрый перекус? Казалось бы кафе и рестораны – безопасны. Но не все! В одно из заведений бистро устроилась наша коллега – помощницей повара. Санитарные нормы здесь нарушают на каждом шагу! Сначала продают старую продукцию, перемешивают салат голыми руками … Работники заведения бессовестно могут вам положить то, что и на полу валялось! В уличных киосках ситуация не лучше. У поваров нет медкнижек, мясо – неизвестного происхождения. Купленную в таком киоске шаурму мы отправили на анализ в лабораторию. В ней были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Врачи настороже. А это значит, что постоянно питаться уличной едой – опасно для вашего здоровья.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в столичном фаст-фуде подают пищу с тараканами.

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