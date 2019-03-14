Что произошло?
Две недели назад журналисты BIHUS.info обнародовали серию расследований, в которых показали схемы масштабных хищений в оборонном секторе. Речь идет о, как минимум, 250 млн гривен. Группа лиц скупала военные запчасти и продавала государственным заводам Укроборонпрома по завышенным ценам. Детали находили или на отечественных складах, или в России, откуда контрабандой переправляли в Украину. Сделками занимались через компанию Оптимумспецдеталь. Журналисты заявляют, что правоохранительные органы - ГПУ, НАБУ, СБУ - знали о схемах Оптимумспедетали, но за взятки "откладывали в долгий ящик" рассмотрение дел по компании.
Кто виновен?
По данным журналистов, в схеме был задействован замсекретаря СНБО Олег Гладковский, который покрывал бизнес сына. Его сын, Игорь Гладковский, вместе с двумя друзьями Виталием Жуковым и Андреем Рогозой были организаторами. В деле фигурируют и директор Укроборонпрома Павел Букин и спецагент НАБУ Евгений Шевченко. Последний, по данным журналистов, инвестировал деньги в эту схему.
Откуда у журналистов эта информация?
Расследование журналисты начали еще в 2017 году. Доказательства из переписки участников схемы им прислали осенью 2018 году с одноразовой почты. Личность анонима установить так и не удалось.
Как отреагировали фигуранты?
- Олег Гладковский приостановил свои полномочия на время проверки правоохранителями данных, изложенных в расследовании, однако свою причастность отрицает.
- Его сын Игорь, в свою очередь, подал на журналистов иск в защиту чести, достоинства и деловой репутации. Более того, он выпустил видео, где назвал расследование фейком, который выпустили в целях дискредитации действующей власти.
- Павел Букин свою причастность также опровергает и вины не признает. Он не намерен увольняться. Более того, даже заявлял, что хочет подать иск на журналистов.
- Внештатный агент НАБУ Шевченко не отрицает, что имел отношение к поставке деталей на Укроборонпром и зарабатывал на этом деньги. Журналисты обнаружили, что именно он помогал "буксировать" дело против фирмы Оптимумспецдеталь в НАБУ, но Шевченко эту информацию не подтверждает.
Кто понес наказание?
- После выхода резонансного расследования, президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского. На его место был назначен Сергей Кривонос.
- Кроме того, концерн Укроборонпром отстранил от должностей двух директоров оборонных предприятий - Алексея Бабича и Сергея Филоненко.
- Генпрокурор Юрий Луценко настаивает - сюжет Бигуса вышел как раз тогда, когда ГПУ завершало досудебное расследование. Жукову и Рогозе, партнерам Гладковского-младшего, ГПУ вручило подозрение в рамках уголовного производства по неуплате налогов (Неуплата налогов и мошенничество - это подотчетность ГПУ, хищением средств и коррупция должностных лиц - это компетенция НАБУ и САП).
- НАБУ открыло два уголовных производства, а также провело 58 обысков, в том числе, у Гладковских, Жукова, Рогозы и Букина.
- Более того, в суде начали слушать дела в отношении руководителей одного из предприятий Укроборонпрома, которых подозревают в хищении 55 млн гривен. Расследование длилось почти два года, но значительно ускорилось после заявления журналистов. Подробнее Факты ICTV писали здесь.
- В ГБР начали расследование в отношении подкупа правоохранителей ГБУ, ДФС, ГПУ и НАБУ. Следователи сейчас проверяют информацию.
Позиция ГПУ
Юрий Луценко подчеркивает - сфера их деятельности очень узкая. Все, что касается коррупции и должностных лиц - это подотчетность НАБУ. Со своей же стороны, они ведут расследование по неуплате налогов и мошенничеству. Оно было начато еще в 2016 году, сейчас прокуратора "на финишной прямой". Во-первых, Оптимумспецдеталь поставляла только 3% всех деталей на оборонные заводы. Кроме того, дело Оптимумспедетали лишь одна из 480, зарегистрированных в Едином государственном реестре. Прокуратура работает - по хищениям в оборонном секторе объявлено подозрения 112 лицам, 111 производств отправили в суд, а 77 человек были осуждены. Кроме того, за время деятельности военной прокуратуры, государству было возвращено 2 млрд 300 млн гривен и 44 тыс. га земли.
Позиция СБУ
В обнародованных журналистами переписках фигурирует Дмитрий Москаленко - сотрудник СБУ, который принимал у организаторов схем деньги, чтобы СБУ "закрывала глаза" на их деятельность. Как оказалось, Москаленко не работает в СБУ с 2016 года. Там уверяют, что его уволили и судили о мошенничестве в особо крупных размерах. Еще в 2018 году его дело было передано в суд.
Что говорят в НАБУ?
Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что они начали служебное расследование в отношении сотрудников ведомства, которые фигурируют в журналистском сюжете. И не факт, что они причастны. Более того, данных переписок фигурантов дела у НАБУ не было, уверяет Сытник. Фактически, после расследования журналистов, они начинают производство с нуля. В Специальной антикоррупционной прокуратуре и Генпрокуратуре, в свою очередь, уверены, что НАБУ имело все доказательства коррупционных сделок в оборонке еще три года назад. В НАБУ напомнили - в период 2017-2019 годов детективы провели 80 процессуальных и следственных действий по хищению в оборонной сфере. Кроме того, ведомство привлекло к ответственности ряд топ-чиновников - заместителя министра обороны, начальника бронетанкового управления ВСУ, руководство Львовского бронетанкового завода и компании Спецтехноэкспорт.
И какой из этого вывод?
Неизвестно, узнало ли бы общество о масштабных схемах хищений в оборонке, если бы не журналистское расследование. Лишь после того, как эта информация получила широкую огласку, оказалось, что масштабные хищения в оборонном секторе - не новость для правоохранителей. Все это время они работали в этом направлении. Однако, только журналисты ускорили рассмотрение этих дел.