Позиция ГПУ

Юрий Луценко подчеркивает - сфера их деятельности очень узкая. Все, что касается коррупции и должностных лиц - это подотчетность НАБУ. Со своей же стороны, они ведут расследование по неуплате налогов и мошенничеству. Оно было начато еще в 2016 году, сейчас прокуратора "на финишной прямой". Во-первых, Оптимумспецдеталь поставляла только 3% всех деталей на оборонные заводы. Кроме того, дело Оптимумспедетали лишь одна из 480, зарегистрированных в Едином государственном реестре. Прокуратура работает - по хищениям в оборонном секторе объявлено подозрения 112 лицам, 111 производств отправили в суд, а 77 человек были осуждены. Кроме того, за время деятельности военной прокуратуры, государству было возвращено 2 млрд 300 млн гривен и 44 тыс. га земли.