PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Загадочные смерти, пытки и запугивания – отчет о зверствах РФ в Крыму

Факты нарушений прав людей никоим образом не расследует оккупационная власть Крыма.

Загадочные смерти, пытки и запугивания – отчет о зверствах РФ в Крыму

ФСБ РФ в Крыму последовательно укрепляла свой контроль в аннексированном Крыму, используя нарушения прав людей.

Об этом говорится в докладе Госдепартамента США.

Правозащитники констатируют, что против похищенных людей совершают физическое насилие с целью запугать. Также их без причин закрывают в психиатрические клиники.

По данным ООН, за время оккупации на полуострове похитили 42 людей, 12 из которых так и не нашли. Один найден мертвым, двоих оккупанты задержали, а 27 отпустили на свободу. Все эти случаи не были расследованы, виновные не понесли наказание.

Читайте: Минские переговоры: Украина требует включить вопрос деоккупации Крыма

Также сообщается, что в Симферопольском СИЗО при подозрительных обстоятельствах были найдены погибшими по меньшей мере четыре человека, включая двух крымских татар.

Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о зверствах Россию в оккупированном Крыму.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минские переговоры: Украина требует включить вопрос деоккупации Крыма
Деоккупация Крыма началась: 140 тысяч крымчан получили биометрические паспорта – нардеп
Россияне недовольны действиями власти и аннексированным Крымом – опрос
В РФ не признали победу Нафтогаза в Гааге по активам в Крыму
Как Россия начала оккупацию Крыма: почему не стреляли и где было больше предателей
РФ выставляла крымчан как живой щит: доказательства Украина передала в Гаагу
Мир с Россией может быть только при одном условии – Климкин
Зеленые человечки, выступление группы Любэ и пьяные избиратели. Как Россия аннексировала Крым
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка