Факты нарушений прав людей никоим образом не расследует оккупационная власть Крыма.

ФСБ РФ в Крыму последовательно укрепляла свой контроль в аннексированном Крыму, используя нарушения прав людей.

Об этом говорится в докладе Госдепартамента США.

Правозащитники констатируют, что против похищенных людей совершают физическое насилие с целью запугать. Также их без причин закрывают в психиатрические клиники.

По данным ООН, за время оккупации на полуострове похитили 42 людей, 12 из которых так и не нашли. Один найден мертвым, двоих оккупанты задержали, а 27 отпустили на свободу. Все эти случаи не были расследованы, виновные не понесли наказание.

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Также сообщается, что в Симферопольском СИЗО при подозрительных обстоятельствах были найдены погибшими по меньшей мере четыре человека, включая двух крымских татар.

Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о зверствах Россию в оккупированном Крыму.