В выходные циклон принесет в Украину дожди и западный штормовой ветер.
В субботу, 16 марта, везде дожди, на западе – с мокрым снегом.
В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на остальной территории – до 7-12 м/с.
На юге Украины дневная температура местами достигнет +13, на западе и в центре – до +10, в северных и восточных областях +8.
В Киеве дождь и ветер, ночью 0 +2, а днем 6-8 выше нуля.
На воскресенье, 17 марта, синоптики прогнозируют потепление, небольшой дождь возможен на западе и востоке страны.
Теплее всего будет на Закарпатье – до +16, в других регионах на западе – от +10 до +15.
На юге +12, на севере и в центре +10, максимум +8 ожидается на востоке.
В столице сухо и солнечно, ночью 2-4, а днем 8-10 градусов тепла.
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К слову, ранее мы писали какой будет погода в Украине в марте.