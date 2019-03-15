В выходные циклон принесет в Украину дожди и западный штормовой ветер.

В субботу, 16 марта, везде дожди, на западе – с мокрым снегом.

В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на остальной территории – до 7-12 м/с.

На юге Украины дневная температура местами достигнет +13, на западе и в центре – до +10, в северных и восточных областях +8.

В Киеве дождь и ветер, ночью 0 +2, а днем ​​6-8 выше нуля.

На воскресенье, 17 марта, синоптики прогнозируют потепление, небольшой дождь возможен на западе и востоке страны.

Теплее всего будет на Закарпатье – до +16, в других регионах на западе – от +10 до +15.

На юге +12, на севере и в центре +10, максимум +8 ожидается на востоке.

В столице сухо и солнечно, ночью 2-4, а днем ​​8-10 градусов тепла.

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К слову, ранее мы писали какой будет погода в Украине в марте.