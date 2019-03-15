Украина выполнила большую часть условий, которые необходимы для получения нового транша от МВФ.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина уже выполнила большую часть условий, которые необходимы для того, чтобы страна получила от МВФ следующий транш.

По ее словам, Украина должна выполнить указанные условия до конца марта и большинство из них уже завершены, либо находятся в процессе.

Маркарова добавила, что программа, которая сегодня действует в рамках сотрудничества с МВФ, является довольно реалистичной.

Проблем с ее выполнением возникнуть не должно.

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К слову, в Национальном банке Украины не увидели угроз в продолжении сотрудничества с МВФ.