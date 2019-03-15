В декабре 2019 году планируют поднять вопрос касательно Плана действий по членству Украины в НАТО.

Президент Петр Порошенко в поздравлении с 70-летием НАТО заявил, что планирует поднять вопрос о Плане действий по членству Украины в Альянсе в декабре 2019 года.

По его словам, Украина полностью привержена реформам, необходимым для того, чтобы страна стала полноценным членом НАТО.

Президент добавил, что наша страна находится на передовой линии защиты евроатлантического сообщества.

Порошенко надеется, что уже во время саммита НАТО в декабре 2019 года, на котором будут присутствовать главы государств и правительств стран-союзниц Альянса, можно будет начать дискуссию по обновлению партнерства Украины с НАТО.

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К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть возможность стать членом Альянса.