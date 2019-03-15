По данным Фонда Украинская политика, 6,4% респондентов готовы проголосовать за выдвиженца Оппозиционного блока Александра Вилкула на фоне проседания рейтинга Юрия Бойко (5,7% от всех опрошенных).

6,4% респондентов готовы проголосовать на выборах за выдвиженца Оппозиционного блока Александра Вилкула на фоне проседания рейтинга Юрия Бойко, написал на своей странице в Facebook политолог Андрей Золотарев.

– По всей видимости, объединение с Евгением Мураевым, состоявшееся на прошлой неделе, дало положительный результат в рейтинговых показателях,- говорится в сообщении.

Эксперт проанализировал результаты социологических исследований, большая часть из которых, по его мнению, совпадает.

– Тенденции в крупных социологических центров совпадают. Рейтинг, Соцмониторинг, Украинская политика, София, РАНД и другие центры демонстрируют одинаковые тенденции. Отличаются только проценты поддержки политиков. За исключением грынивского Социса, все фиксируют, что в финал выборов выходят Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Можно утверждать, что по балансу показателей доверие/недоверие имеется потенциал роста популярности у Зеленского и Тимошенко. Так, 43% респондентов отметили, что доверяют Зеленскому, 28% – Тимошенко. С точки зрения социологии у Порошенко ситуация куда хуже. Президент Петр Порошенко остается третьим. Теперь в свете “свинарчукгейта” еще и Порошенко ассоциируют с войной, на которой он еще и наживается. Реальный показатель верящих гаранту это 12,8% респондентов по опросу Укрполитики заявивших, что Гладковских необходимо оправдать, поскольку подобные действия оправдываются в условиях военного времени. Потенциал негатива у Порошенко будет и дальше расти, – написал он.

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С точки зрения Золотарева, Анатолию Гриценко, текущий рейтинг надежд на прохождение во второй тур не дает. Хотя он входит в группу лидеров и снятие Садового с избирательной гонки пошло на пользу Гриценко — популярность полковника выросла до 10,3%, по данным Рейтинга.

Кроме этого, эксперт констатирует, что результаты опросов показали слабое место в электоральной популярности Зеленского — его сторонники еще недостаточно мобилизованы. Как оказалось, только треть из всех опрошенных респондентов выразили готовность простоять в очереди на участке более одного часа.

Наиболее “устойчивый” избиратель у Вилкула, считает Золотарев.

К слову, с начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.