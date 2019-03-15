Почетный патриарх Филарет считает, что ПЦУ может получить статус патриархии.

Почетный патриарх Филарет считает, что у Православной церкви Украины есть возможность получить статус патриархии.

Он завил, что основанием для этого должно стать объединение всех украинских православных.

По словам Филарета, украинская церковь является непризнанным патриархатом. В мире ее признают как Киевскую митрополию.

– Поэтому наша цель, наша задача заключается в продолжении объединения с приходами и духовенством Московского патриархата, – сказал патриарх.

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Уже после объединения ПЦУ обратится к Вселенскому патриарху и будет просить о предоставлении статуса патриархата.

К слову, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что ПЦУ необходимо принять новый устав.