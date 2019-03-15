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Факты / Мир / Россия

Разведка США будет сотрудничать с Украиной для борьбы с агрессией РФ

Разведывательное управление Минобороны США будет сотрудничать с разведкой Украины для противодействия вооруженной агрессии России.

Разведка США будет сотрудничать с Украиной для борьбы с агрессией РФ

Разведка США будет сотрудничать с Украиной для противодействия вооруженной агрессии России. Такая договоренность была достигнута во переговоров главы военной разведки Украины Василия Бурбы с директором Разведывательного управления Минобороны США Робертом Эшли.

– По результатам визита был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении способностей Главного управления разведки Министерства обороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ, – говорится в сообщении.

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Также во время встречи Бурба обсудил с американскими коллегами неопровержимые доказательства намерений России дестабилизировать ситуацию в Украине и мире.

К слову, разведка США рассказала о подготовке Россией кибератак против Украины к выборам президента 2019.

Источник: ГУР МО Украины

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