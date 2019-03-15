Российские наблюдатели не будут зарегистрированы на выборах президента, потому что они внесены в список Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдатели из РФ, в списке предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будут зарегистрированы на выборах.

– Считаю, что вопрос о присутствии российских наблюдателей исчерпан. В этом решении есть политическое и юридическое основание. Верховная Рада приняла соответствующий закон, потому наблюдателей из РФ здесь не будет, – сказал Климкин.

7 февраля ВРУ приняла закон, которым запретила гражданам РФ и людям, которых предлагает российская сторона, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно документу, наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах не могут быть граждани России. Также наблюдателями не могут быть граждане, участие в процессе наблюдения которых инициировала РФ.

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В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявили, что направят запрос всем государствам-участникам, учитывая Россию, о предоставлении краткосрочных наблюдателей для миссии наблюдения за выборами в Украине.

Ранее, ОБСЕ просило ЦИК внести в список из 24 российских кандидатов в наблюдатели за выборами президента.