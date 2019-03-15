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Выборы в Украине 2019: ЦИК видит серьезную проблему в окружкомах

Выборы президента Украины 2019 имеют проблемы с подготовкой окружкомов.

Выборы в Украине 2019: ЦИК видит серьезную проблему в окружкомах

Подготовка к выборам в Украине 2019 проходит с серьезными проблемами, связанными с изменением составов окружных избирательных комиссий.

Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК).

Так, в ЦИК отметили, что из 7355 человек, которые были включены в ОИК, полномочия 2428 членов досрочно прекратили.

В ЦИК называют вопиющим количество замен глав окружкомов – из 199 были прекращены полномочия 139 членов.

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Также в ЦИК видят проблему в том, что в более чем 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий вошло минимальное количество членов – 9.

Отмечается, что в состав участковых комиссий уже включено 445 тыс. 111 человек.

Как сообщалось, на выборы президента Украины 2019 приедут более 600 международных наблюдателей.

Источник: Интерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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