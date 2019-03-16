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Факты / Украина / Общество

Митинг в центре Киева: порядок обеспечивают 3 тыс. полицейских

В центре Киева на Майдане Независимости начался митинг общественных организаций Национальный корпус и Национальные дружины.

Митинг в центре Киева: порядок обеспечивают 3 тыс. полицейских

Участники акции требуют наказать причастных к хищениям в оборонном секторе.

По словам Нацполиции, согласно поданной заявки, принять участие в митинге планируют около 10 тыс. человек.

Для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятия привлечены 3 тыс. правоохранителей.

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Кроме того, полицией были привлечены сотрудники взрывотехнической и кинологической служб.

Из-за акции протеста, правоохранители блокируют проезд на подходах к Администрации президента. Так, перекрыто въезды на улице Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Харькове собрали митинг за несуществующего кандидата.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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