Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым в действие вводится решение СНБО по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по Реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышению уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, подписав соответствующий Указ.

Решение СНБО предусматривает проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса, который должен обеспечить Кабинет министров.

Кроме того, правительство должно привлечь к Наблюдательному совету Укроборонпрома специалистов государств-партнеров для того, чтобы устранить коррупционные риски и усилить государственный и общественный контроль за госконцерном.

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В течение месяца Кабмин должен провести аудит Укроборонпрома и других предприятий, являющихся участниками государственного концерна.

В Верховную Раду должны внести законопроекты, которые предусматривают повышение прозрачности государственного оборонного заказа, усиление ответственности за его неисполнение и другие проекты законов, касающиеся оборонно-промышленного комплекса.

К слову, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу о хищениях в оборонке будут вручены новые подозрения.