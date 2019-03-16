Синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды на выходных.
На выходных в Украине ожидаются сильные порывы ветра и значительные осадки. Спасатели предупредили о желтом уровне опасности.
По данным Укргидрометцентра, 16 марта и ночью 17 марта порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/с.
В Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
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Кроме того, ночью 16 марта в Закарпатской области и в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ранее Факты ICTV писали о том, когда в Украину придет тепло.
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