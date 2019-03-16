Прокуратура города Киева задержала группу лиц, которые пытались продать красную ртуть за €246 тыс.
В Киеве прокуратура задержала четырех мужчин, которые пытались продать красную ртуть, которая является опасным химическим веществом.
Как сообщили в прокуратуре, речь идет именно о медицинской ртути.
Злоумышленники пытались сбыть два литра химического вещества.
Все четверо граждан Украины были задержаны во время передачи ртути покупателю в одном из столичных банков.
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Сейчас прокуратура проводит следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.
Кроме того, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 265 Уголовного кодекса – незаконное обращение с радиоактивными материалами.
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Источник: Прокуратура города Киева
Фото: Прокуратура города Киева