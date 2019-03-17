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Факты / Украина

Путина тянет на место преступления – Чубаров

Владимир Путин посещает Крым, потому что его тянет на место преступления, считает Рефат Чубаров.

Путина тянет на место преступления – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров прокомментировал планы президента России Владимира Путина посетить оккупированный Крым 18 марта.

– Преступника всегда тянет на место совершения им преступления.

Чубаров убежден, что Путина подвергнут трибуналу за убийства, аресты крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников и природных объектов.

Глава Меджлиса отметил, что сам он не может посетить Крым уже 1716-й день.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупированные территории Крыма и Донбасса вернутся в Украину.

Фото: Пресс-служба Кремля

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