Владимир Путин посещает Крым, потому что его тянет на место преступления, считает Рефат Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров прокомментировал планы президента России Владимира Путина посетить оккупированный Крым 18 марта.

– Преступника всегда тянет на место совершения им преступления.

Чубаров убежден, что Путина подвергнут трибуналу за убийства, аресты крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников и природных объектов.

Глава Меджлиса отметил, что сам он не может посетить Крым уже 1716-й день.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупированные территории Крыма и Донбасса вернутся в Украину.

Фото: Пресс-служба Кремля