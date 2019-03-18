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Без селфи и отчетов: что запрещено делать на избирательных участках

В МВД рассказали, что на выборах запрещено отчитываться о своем волеизъявлении, то есть фотографировать и отчитываться о своем выборе.

Без селфи и отчетов: что запрещено делать на избирательных участках

В день выборов нельзя отчитываться о своем волеизъявлении, это может иметь признаки уголовного преступления, а значит и наказание.

– Вы не имеете права фотографировать или демонстрировать избирательный бюллетень. Вы нарушаете тайну выборов, что запрещено законом. Иначе будет уголовное или административное наказание. Подчеркиваю: никаких селфи в кабинках, никаких отчетов, – заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Читайте: Выборы президента Украины 2019 – кандидаты

Ранее Факты ICTV писали, что во время выборов президента Украины на избирательных участках не будет камер видеонаблюдения.

Фото: УНИАН

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