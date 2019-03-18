Выборы в Украине 2019. Какие схемы подкупа могут использовать в день выборов и чем это грозит – в материале Фактов ICTV.

До выборов президента 2019 остается менее двух недель. В воскресенье, 31 марта, граждане отправятся выбирать президента, который следующие пять лет будет руководить страной.

За двадцать лет независимости украинцы были свидетелями многих махинаций – от явных грязных схем, до запутанных фальсификационных сетей. В погоне за голосами используют любые возможности.

Для того, чтобы предупредить фальсификации, Факты ICTV собрали наиболее распространенные схемы, которые так или иначе использовались во время выборов.

Одна из технологий – так называемая “карусель”. Избиратель или специально подготовленный человек выносит чистый бюллетень за пределы участка и передает его руководителю схемы, тот заполняет необходимые поля и передает бюллетень следующей человеку, который идет голосовать. В урну он бросает предварительно заполненный бюллетень, а свой чистый выносит с участка и отдает руководителю. Такая карусель может крутиться неограниченное количество раз. Впрочем, длина избирательного бюллетеня в 2019 году составит 80 см. Довольно сложно будет незаметно “передавать” такой листок.

Мертвые души – это не о романе Гоголя, а об очередной технологии. В списки избирателей вносят имена умерших или несуществующих людей. Потом вместо них “правильно” заполняют бюллетени. В этом году такая фальсификация особенно опасна – могут быть манипуляции с жителями временно оккупированных территорий и заробитчанами, которые находится за границей.

Вбрасывания – опуская свой бюллетень в урну, избиратель подкладывает еще несколько заранее заполненных листов. Такие схемы используют ближе к закрытию участков – становится понятно, сколько избирателей не явилось и сколько свободных бюллетеней остается. Схема, в том числе, позволяет “накрутить” явку на выборах.

– опуская свой бюллетень в урну, избиратель подкладывает еще несколько заранее заполненных листов. Такие схемы используют ближе к закрытию участков – становится понятно, сколько избирателей не явилось и сколько свободных бюллетеней остается. Схема, в том числе, позволяет “накрутить” явку на выборах. Платок – члены избирательного участка, которые задействованы в схеме, одевают аксессуар (платок, значок, брошь и пр.), который отличает их от других. Накануне закрытия участка к этому члену комиссии приходят участники схемы с любыми паспортами и голосуют за “мертвых душ” или тех, кто не явился.

– члены избирательного участка, которые задействованы в схеме, одевают аксессуар (платок, значок, брошь и пр.), который отличает их от других. Накануне закрытия участка к этому члену комиссии приходят участники схемы с любыми паспортами и голосуют за “мертвых душ” или тех, кто не явился. Голосование на дому – по закону те избиратели, которые из-за проблем со здоровьем не могут явиться на участок, могут проголосовать на дому. Это также поле для манипуляций – члены комиссии могут как помочь проголосовать за “своего” кандидата, так и испортить бюллетень. Более того, такие бюллетени могут просто заполняться где-то за углом.

– по закону те избиратели, которые из-за проблем со здоровьем не могут явиться на участок, могут проголосовать на дому. Это также поле для манипуляций – члены комиссии могут как помочь проголосовать за “своего” кандидата, так и испортить бюллетень. Более того, такие бюллетени могут просто заполняться где-то за углом. Исчезающие чернила – когда ученики в школах разыгрывали учителей, а теперь таким образом “разыгрывают” избирателей. В кабинки для голосований кладут ручки, чернила которых со временем исчезают. При подсчете голосов такой бюллетень считается недействительным. Поэтому идя на участок, лучше прихватить свою канцелярию. Кроме того, бюллетень может быть заранее недействительным – проверьте, имеются ли на нем все подписи и нет ли дополнительных отметок.

Кстати, Факты ICTV писали, как вести себя на участке.

Наиболее простая схема – подкуп избирателей. Людям предлагают деньги за то, что они проголосуют за правильных людей. Такую схему становится все сложнее отследить – больше не популярно передавать деньги из рук в руки, рискуя быть замеченными. Переписку ведут через меседжер, а деньги перебрасывают на карточку. В подтверждение того, что избиратель выполнил условия, он просто высылает фото своего бюллетеня “заказчику”.

В МВД отмечают – за любые фальсификации будут наказывать.

– Статья 160 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание для всех субъектов подкупа – и для избирателей, которые берут деньги, и для тех, кто их дает, – напомнил советник министра МВД Иван Варченко на очередном брифинге МВД.

Ранее Факты ICTV писали, чем грозит подкуп и агитация на выборах. В частности, за то, что человек продал голос, он может оплатить немалый штраф (от 1700 до 5400 грн), а тот, кто предлагал деньги – может получить лишение свободы до трех лет.

Полумиллионая армия членов избирательных комиссий

Нынешние выборы – рекордные во всем. В результате рекордного количества кандидатов, имеем рекордное количество наблюдателей и людей, задействованных в избирательном процессе.

По подсчетам МВД, к работе в участковых избирательных комиссиях будут привлечены почти 450 тыс. человек, еще 7,5 тыс. – для работы в окружных избирательных комиссиях.

– На вас возложена миссия обеспечить честные и беспристрастные выборы. У вас есть обязанности и на вас накладывается часть ограничений – должны быть не предвзятыми и политически нейтральными, – подчеркнул Варченко во время брифинга.

Как показывает практика, большинство фальсификаций происходят при участии или за ведома членов комиссии. Именно поэтому, на них ложится двойная ответственность за результат.

Для того, чтобы члены участковых и окружных избирательных комиссии были компетентны, знали свои права и обязанности, Центральная избирательная комиссия уже начала проводить для них соответствующие тренинги.

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За порядком будут следить наблюдатели

Одним из действенных методов противодействия фальсификациям является присутствие на участках наблюдателей. Они фиксируют явные нарушения, устраняют их и предупреждают повторные случаи.

Здесь снова рекорд – в этом году о своем желании выставить наблюдателей заявили 139 общественных организаций. Для сравнения в 2010 году таких организаций было всего 10.

Кроме того, будут присутствовать семь международных организаций. Только от ОБСЕ ожидается около 850 человек.

Несмотря на то, что их цель – предупредить фальсификации, иногда общественные организации представляют интересы определенных кандидатов, и, соответственно, заинтересованы в дестабилизации ситуации на участках. Поэтому в МВД предупреждают:

– Они (общественные организации, – Ред.) не имеют права организовывать работу избирательной комиссии, вмешиваться в ее работу или препятствовать действиям членов участковых избирательных комиссии. Такие действия несут в себе вплоть до уголовного наказания по статье 157 Уголовного кодекса Украины.

Учитывая внимание, которое приковано к этим выборам и со стороны народа, и со стороны правоохранителей, и со стороны международных партнеров, можно ожидать высокий уровень прозрачности. Тем не менее, день выборов остается полем для манипуляций.

И ответственность за это в первую очередь лежит на избирателе.

Заметив нарушение, следует действовать – предупредить правоохранительные органы, обратить внимание комиссии и наблюдателей, а если есть возможность – фиксировать все на видео. Наша бездействие может иметь серьезные последствия для всей страны.

Лилия Ященко