На выборы президента должно прибыть рекордное для независимой Украины количество наблюдателей.

Советник министра внутренних дел Иван Стойко заявил, что на выборах президента Украины должно прибыть около 1,5 тыс. наблюдателей, что является рекордом за времена независимости страны.

По его словам, на другие избирательные кампании в нашей стране приезжало меньше наблюдателей.

Сейчас для участия в выборах президента Украины зарегистрировались 742 иностранных наблюдателя.

Они являются представителями различных международных организаций и иностранных государств.

Читайте: Когда выборы в Украине

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что наблюдатели РФ не попадут на выборы Украины даже в составе ОБСЕ.