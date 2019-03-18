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Незаконное обогащение: США, ЕС и МВФ просят Раду отложить закон

Верховная Рада получила обращение, в котором международные партнеры Украины просят отложить принятие закона о незаконном обогащении.

Верховна Рада

Посол США, Международный валютный фонд и глава представительства ЕС направили обращение в профильный комитет Верховной Рады с призывом отложить принятие закона о незаконном обогащении.

В международных организациях считают, что все зарегистрированные в парламенте проекты законов являются несовершенными и требуют дальнейшего рассмотрения.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировали 13 проектов законов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

– Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо – сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, – сказал глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

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К слову, президент Петр Порошенко 28 февраля подал в Верховную Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Источник: Интерфакс-Україна

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