PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Платная регистрация, но бесплатная вода: новые правила воздушных перевозок

В Украине начали действовать новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Платная регистрация, но бесплатная вода: новые правила воздушных перевозок

Новые правила утверждены Государственной авиационной службой.

Правила не содержат нормы об обязательном бесплатный провоз багажа определенного веса, ранее эта норма составляла 15 кг.

Также там указана плата за регистрацию в аэропорту, хотя уже не один год она взималась некоторыми авиакомпаниями.

Читайте: Новые правила МАУ: за пакет из duty free еще €15

Теперь авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не ранее чем за 45 минут (ранее было 40 минут. – Ред.), а посадка на самолет продлится 15 минут, а не 10.

Из правил убрали требование об обязательном бесплатном предоставлении всем пассажирам прохладительных напитков. Теперь пассажир может рассчитывать только на воду.

Ранее Факты ICTV писали, что после авиакатасрофы в Эфиопии Госавиаслужба решила приостановить полеты на Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX в пределах Украины.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Госавиаслужба Украины запретила полеты на Boeing 737 MAX
Аэропорт Ужгород возобновил работу после 3 лет перерыва: цена билетов и расписание
МАУ меняет правила для ручной клади – сколько доплачивать
$600 вместо $16 тыс.: авиакомпания по ошибке распродала билеты в 24 раза дешевле
Из-за военного положения: Bulgaria Air приостановила полеты в Украину
МАУ ужесточает порядок перевозки ручной клади
Топ-5 авиакомпаний, которые чаще всего задерживают рейсы
Отпуск в аэропорту: кто должен компенсировать неожиданные расходы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка