В Украине начали действовать новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Новые правила утверждены Государственной авиационной службой.

Правила не содержат нормы об обязательном бесплатный провоз багажа определенного веса, ранее эта норма составляла 15 кг.

Также там указана плата за регистрацию в аэропорту, хотя уже не один год она взималась некоторыми авиакомпаниями.

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Теперь авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не ранее чем за 45 минут (ранее было 40 минут. – Ред.), а посадка на самолет продлится 15 минут, а не 10.

Из правил убрали требование об обязательном бесплатном предоставлении всем пассажирам прохладительных напитков. Теперь пассажир может рассчитывать только на воду.

Ранее Факты ICTV писали, что после авиакатасрофы в Эфиопии Госавиаслужба решила приостановить полеты на Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX в пределах Украины.