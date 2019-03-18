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Факты / Украина

Возвращение Крыма Украине: Волкер исключает силовой вариант

Силовой вариант возвращения аннексированного Крыма обернется военной катастрофой, считает спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Курт Волкер

Нет военного решения возврата полуострова Украине, заявил Волкер на пресс-конференции в Брюсселе.

По его мнению, это привело бы к тому, что пострадали тысячи людей.

При этом Волкер исключил возможность прямых переговоров с боевиками на Донбасе, на чем упорно настаивает РФ.

Но этого категорически нельзя делать, иначе, как считает Волкер, это автоматически легитимизирует вторжение и оккупацию Донбасса.

Читайте: Пять лет аннексии. Можно ли было защитить Крым?

Ранее Факты ICTV писали о том, как Россия аннексировала Крым.

Источник: Интерфакс-Україна

Фото: УНИАН

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