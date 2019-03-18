Силовой вариант возвращения аннексированного Крыма обернется военной катастрофой, считает спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Нет военного решения возврата полуострова Украине, заявил Волкер на пресс-конференции в Брюсселе.

По его мнению, это привело бы к тому, что пострадали тысячи людей.

При этом Волкер исключил возможность прямых переговоров с боевиками на Донбасе, на чем упорно настаивает РФ.

Но этого категорически нельзя делать, иначе, как считает Волкер, это автоматически легитимизирует вторжение и оккупацию Донбасса.

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