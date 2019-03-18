Финальная серия журналистского расследования по хищению в оборонном секторе – задела кучу силовых ведомств. В телефонных разговорах и расшифровках, которые обнародовали журналисты, фигуранты коррупционной схемы договариваются об откатах с чиновниками фискальной службы, СБУ, военной прокуратуры и даже Антикоррупционного бюро.

На заседание Временной следственной комиссии прибыли депутаты двух профильных комитетов, руководители ГПУ, НАБУ, САП, СБУ, ГБР, Укроборонпрома. Пригласили и авторов журналистского расследования.



В резонансном расследовании всплыла фамилия первого заместителя НАБУ Гизо Углавы. Кроме того, там фигурируют разговор агента бюро с Рогозою-Жуковым. О том, чтобы закрыть дела по Оптимумспецдеталь за откат.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, у которого давний конфликт с Артемом Сытником, напрямую обвинил председателя НАБУ в торможении расследования.

А вот простой вопрос нардепа от Народного фронта – допросили ли одного из главных фигурантов дела – Олега Гладковского – загнало всех силовиков в тупик.

В зале повисла тишина, которую впоследствии прервал Генпрокурор. Заявив, что факты, озвученные в журналистском расследовании, прокурорам известны. Потому что они по-прежнему разоблачали кражи в армии.

Генпрокурор отметил, что в компетенции ГПУ только некоторые виды злоупотреблений. А разоблачения коррупции – исключительная компетенция НАБУ. И им, мол, передавали 87 страниц переписки – с телефона владельца компании Оптимумспецдеталь Андрея Рогозы. Где засветились фамилии других фигурантов Жукова и Гладковского-младшего. Директор НАБУ заявил, что ничего не получал. После этого разгорелся настоящий скандал.

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Ответственность за скандал в Укроборонпроме перебрасывали как горячую картофелину. Сейчас за дело взялось Государственное Бюро расследований. ГБР должно выяснить, брали ли чины силовых ведомств и НАБУ взятки за торможения дела о хищении оборонки.

Пока вручены подозрения только сообщникам Гладковского-младшего Жукову и Рогозе. Сам концерн Укроборонпром может быть просто реформирован.

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что будет инициировано проведение международного аудита Укроборонпрома.